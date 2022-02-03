马来兄弟自掏腰包 打造“新春走廊”

（早报讯）父母相继过世，马来兄弟感受到邻居的关爱，万分感动地称“远亲不如近邻”，一连两年自掏腰包购买新年饰品，打造“新春走廊”，增添佳节气氛。

这对马来兄弟是住在淡滨尼11街第117座组屋四楼的阿都拉（37岁，无业）和阿兹曼（59岁，退休）。

阿都拉受访时说，父亲于2020年12月离世，当时他们暂住大姐家一个月，门外的植物无人打理，庆幸期间邻居来帮他们浇花和打扫走廊，让他们很感动，之后想通过农历新年装饰来回报邻居。

不巧，母亲约三个多月前因淋巴癌也离开了他们，邻居知道后都纷纷前去慰问，有些还依照华人传统给帛金，让兄弟俩感激万分。

他说：“远亲不如近邻。母亲过世后，我们很少下厨，因为邻居都会送吃的来。现在只剩下我们兄弟俩，得靠邻居互相照顾。”

他说，该座大多都是乐龄人士，很多都无法到牛车水看灯饰感染新年气氛，所以希望在走廊上做点装饰，让邻居开心。

住在阿都拉隔壁的邻居郑克娥（70岁）说：“不只新年装饰，圣诞节他也装饰了走廊。”

阿都拉每天傍晚都会进行“亮灯仪式”，他说不少邻居会供应电池，有的也把自己买的饰品拿给他，让他为走廊增添喜庆氛围。

住在七楼的蔡煌（79岁）说，阿都拉是个非常热情又善良的孩子，不管是老人或小孩有需要帮忙都会去协助。