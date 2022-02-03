行动党社区基金会捐近40万元给弱势年长者

（早报讯）人民行动党社区基金会首次以现金形式向狮子乐龄之友协会捐赠39万8400元，用于支持7800名参与协会长者护理计划的弱势年长人士。

这些狮子乐龄之友协会（Lions Befrienders）长期关怀的弱势长者大多是住在租赁租屋的独居人士，同时缺乏家庭支援，因此在冠病疫情期间更容易与社会隔绝。

这笔善款将用来添置爱心礼包，内有长者常用的物品，如止痛膏药布、药油、洗漱用品、少糖美禄等食品。受惠者也可选择一部可折叠的购物车或是一把带椅子的拐杖，方便他们出行感到疲累时有所依靠。爱心礼包将在接下来六个月分批发放。

人民行动党社区基金会（PAP Community Foundation，简称PCF）慈善管理委员会成员、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮今早（2月3日）在美岭街狮子乐龄之友协会活跃乐龄中心举办的支票递交仪式上表示，PCF使命之一是通过提供优质的教育、长者护理、福利和社区服务来加强社区的福祉。

“我们其中一个核心信念是提升我们家庭、我们之间和我们未来的弱势群体，而不分性别、种族或宗教。为此，我们不断寻找与我们有共同愿景的合作伙伴。因此有了与狮子乐龄之友协会的合作。”

英兰妮也在现场向一批参与活动的长者赠送了爱心礼包。她说：“希望我们小小的善举能温暖狮子乐龄之友协会老人们的心窝。”

84岁的李颂杨在狮子乐龄之友协会职员的示范下，学着如何使用购物车和椅子拐杖。平日行走时会拄着一把伞的他，从2017年起常常到美岭街的活跃乐龄中心参加活动。

他说：“我喜欢来这家中心，因为中心有有趣的活动可以让我们保持活力和健康。爱心礼包也会派上用场，因为它们是我们每天都可以用到的东西。”