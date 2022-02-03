男子强奸和非礼罪成 判刑前坠楼身亡

（早报讯）27岁男子强奸18岁醉女和非礼27岁女子罪成，原定今早（2月3日）到高庭接受判刑，却不见踪影。高庭当下发出通缉令，不料青年已在今天清晨坠楼身亡。

死者王俊雄（27岁，译音）生前面对一项强奸与一项企图强奸的控状，分别指他于2019年3月23日，在中部组屋单位内强奸18岁女子，以及于2018年4月，在克拉码头的厕所内拉下27岁女子裤子企图强奸她。

他不认罪，案件去年8月在高庭开审。

去年11月，高庭法官蒋诗琦判王俊雄强奸罪成，但企图强奸罪判无罪，并让他以8万元保释在外，担保人为他的父亲。

去年12月，王俊雄承认控方改控的非礼罪。法官当时把案展至今早（2月3日）9时15分判刑，但他迟迟没出现。

被告的父亲今早以担保人身份通知法官说，被告昨晚在家，房间的灯还亮着。父亲说，今早8时30分起身时，儿子已不在了，过后也联系不上。

被告的代表律师方满荣则告诉法官，他今早看到被告于凌晨3时许发给他的手机短信，没有迹象显示被告准备潜逃。律师也设法联系被告，却一直无法找到他。

蒋诗琦法官随后发出通缉令，并告诉担保人和律师，一旦与被告取得联系，就得规劝被告到警局自首。

法官今早也定本月14日为“陈述理由”（show cause）聆讯，让担保人出庭解释为何保金不该被充公。

然而，不久之后，高庭就传出死讯，被告已于同一天较早时坠楼身亡。

针对坠楼案，警方发言人回答《联合早报》询问时说，今早6时55分，一名27岁男子被发现躺在荷兰通道第18D座组屋楼下。救护人员过后证实男子已经断气。

根据初步调查，警方排除他杀的可能，但调查还在进行中。

律师：手机短信内容与案件有关

方满荣律师义务代表被告将近两年，也认识他的双亲。方律师受访时说：“我可以感受到他父母的悲痛。”

方律师告诉记者，他是今早才看到被告于凌晨3时14分发出的短信。短信跟案件有关，但他不愿透露内容。

“这是非常让人难过的事，他确实做错，但有时得全面看待问题，而不是把做错事的人视为魔头。我们都会犯错。我为他家人及一个年轻生命的流逝而感到难过。”

针对被告是否患抑郁症，方律师表示不清楚，但根据他跟被告的交流，被告对待事物显得正面。

“即使到了昨晚，当我发短信给他时，他都显得正常，还再次答谢我。”

据了解，被告生前当送餐员，有一个弟弟。

被告尚有另外10项暂时搁下的控状，包括侮辱女性尊严、偷窃手机和钱包等。

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