陈杰豪、蔡瑞隆确诊冠病居家康复

（早报讯）两位担任政治职务者今晚（2月3日）先后在面簿贴文，透露自己在日常抗原快速检测（ART）中检测呈阳，并按照冠病医疗方案二居家康复。

确诊冠病的是国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪，以及社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆。

陈杰豪今天的检测结果已经呈阴，意味着他已经康复。

陈杰豪在面簿贴文中说，自己没有发烧和喉咙痛，只是觉得比平时疲惫，原本以为是过年前的准备工作导致的。他四天前进行ART检测，结果发现染上冠病，于是按照冠病医疗方案二（Protocol 2）搬到书房隔离。陈杰豪的妻子也在昨天检测呈阳。

TLDR: Basically, I tested positive for COVID over CNY, but I have since recovered. Day 4, and it turned negative! ... Posted by Tan Kiat How on Thursday, February 3, 2022

蔡瑞隆则在昨天的社交媒体贴文中说自己感觉有些“上火”，结果今天的检测结果确定感染冠病。

他说，自己昨天因为身体酸痛和低烧，睡眠质量不佳，今早醒来之后就自行进行ART检测，发现呈阳性反应。

蔡瑞隆的家庭医生让他按照冠病医疗方案二居家康复，在72小时之后自行检测，如果届时结果呈阴就可以解除隔离。

蔡瑞隆说：“我目前还有些轻微症状，并想为接下来几天取消的活动表示真诚的歉意。希望在完成医疗方案二后就可以恢复工作……大家请保重！”