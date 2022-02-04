（早报讯）本地股市在虎年首个交易日高开高走，全天大涨66.40点或2.04％，成为本区域表现最佳的股市。

新加坡海峡时报指数昨天（2月3日）闭市报3315.99点，创下过去两年半来的最高纪录。

华尔街隔夜股市扭转前四日的偏高走势，周四显著回跌，代表科技股的纳斯达克指数下挫3.74％至1万3878.82点，道琼斯工商指数和标普500指数各跌1.45％和2.44％，报3万5111.16点和4477.44点。

周五（2月4日）可关注股票：

*康福德高（ComfortDelgro）独资子公司Metroline West以2500万英镑（约4530万新元）完成脱售英国的巴士车库，同时也完成收购英国温布利的工业房地产，收购价为700万英镑。

*吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）获得3亿元定期贷款。

*已自愿停牌的无招牌海鲜（No Signboard）收到两封催款信，索偿总额约17万6126元。集团董事会认为，索偿事件将对集团的财务状况和业绩产生重大不利影响。

*铭泰国际（Metech International）今早开市前发2022财年上半年业绩报告显示，截至去年12月底，行政费用增加导致上半年净亏扩大23.8％至99万5000元。

*国际贸易（Intraco）今早开市前要求暂停交易，表示之后有事情要公布。

*作为稳定价格操作人（stabilising manager），瑞士信贷（Credit Suisse）新加坡分行昨日盘中以4.8元买入诺得力士阿尔法收购公司（Novo Tellus Alpha Acquisition，简称NTAA）的3万股；以4.96元至5元买入祥峰科技收购企业（Vertex Technology Acquisition Corporation，简称VTAC）的30万股。