联合招生计划结果公布 初院等截分点大致相同

（早报讯）初级学院和直通车学校的联合招生计划结果今天（2月4日）公布，截分点大致上与去年相同。几所学校的理科班截分点减一分，意味入学门槛比去年稍高。

学生是以O水准成绩的第一语文和最佳五科（L1R5）的总积分报读初院和直通车学校高中部，积分越低代表成绩越好。各校的截分点取决于最后一名获录取学生的总积分，不是学校预设的。每年的截分点可能会依学生成绩、所选择的学校等因素而不同，可有一两分的变化。

南洋初院理科的入学门槛比去年高，截分点为5分，去年则是6分，文科的截分点维持在6分。诺雅初院的理科截分点也减至6分，去年的截分点为7分。同样的，淡马锡初院、圣安德烈初院、安德逊实龙岗初院和裕廊先驱初院今年的理科截分点都减一分，分别为8分、9分、10分和14分，文科的截分点与去年相同。

莱佛士书院以及华侨中学的截分点与去年一样，理科和文科分别维持在4分和5分，是18所提供两年高中教育的初院和直通车学校之中，入学要求最高的。

开办国际中心会考课程（简称IB）的圣若瑟书院入学门槛今年稍高，截分点减一分，为7分。另一所提供IB课程的英华自主学校截分点则维持在5分。

获分配到初级学院或励仁高中的申请者，须在2月7日到各自的学校报到。如果学生因合理的理由无法在开学第一天报到，可直接联系学校，以保留学额。

到理工学院或工艺教育学院升学的学生将收到校方的通知信，说明入学详情。