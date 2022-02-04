公交理事会调查：乘客对德士和私召车满意度高

（早报讯）调查显示，乘客去年对德士和私召车的服务总体满意度高，与前两年相似，但对于德士等候时间的满意度下降。

公共交通理事会今天（2月4日）发布2021年点对点交通服务乘客满意度调查结果。以10分为满分，乘客为整体点对点交通服务平均打8.4分，与前年一样。

其中，对德士服务满意（打了6分及以上）的受访乘客从前年略增0.5个百分点至98%，平均得分保持在8.5分。在八个评分项目中，受访者对等候时间的满意度显著下滑，评分从前年减少0.2分至8.2分，表示满意的乘客也从前年的93.2%减少1.4个百分点到91.8%。

对德士站的易达性（accessibility）满意的乘客下滑幅度最大，从前年减少5.2个百分点至90.7%，平均分也下降了0.2分至8.1分。

满意私召车服务的乘客有所提升，从前年增加0.9个百分点至97.1%，不过平均得分同样保持在8.3分。当中，多2.7%的受访乘客满意私召车司机对路线的熟悉度，得分提升0.1分至8.4分。不过，私召车在所有七个评分项目中仍比德士服务逊色。

公交理事会提到，与往年类似，价格是受访者决定使用哪种点对点服务的关键考量因素。除此之外，一些乘客基于便捷性、安全性和司机对路线的熟悉度三个考量，选择乘搭德士。倾向于私召车的人则表示，原因在于私召车的应用容易使用、付款便捷，还有奖励制度。

上述调查于去年8月19日至9月3日在线上进行，共有3332名年满15岁及以上的德士和私召车乘客参与调查。调查中的评分项目为等候时间、预召服务的便利度、服务信息、车程舒适度、司机对路线的熟悉度、司机的服务素质、安全性，以及只针对德士服务的德士站易达性。