本地股市周五早盘升0.19%

（早报讯）尽管华尔街隔夜股市显著回调，本地股市今早却表现坚韧，一直稳守3300关口，新加坡海峡时报指数上升0.19%，中午12时报3322.34点。

海指早盘最高3327.14点，最低3309.52点。全场成交量7亿3966万股，成交额5亿6557万元，上升股202只，下跌股165只。

30只海指成份股升多跌少，领涨的是吉宝企业（Keppel Corp），上涨2.44%至5.89元。

亚太主要股市普遍走高，香港股市在虎年首个交易日取得开门红，劲升逾2%，首尔和东京股市各涨0.85%和0.15%。中国股市因农历新年假期继续休市。

美国股指期货今早上扬，涨幅介于0.46%至1.83%。

虽然市场对中央银行加息潮担忧引发科技股抛售，但马来亚银行证券分析师赖劲溧对本地科技股的前景表示乐观，基于强劲的当前盈利增长和现金流。首选个股有永科控股（AEM）、UMS控股（UMS Holdings）、福根集团（Frencken Group）和快捷达环球（Aztech Global），它们目前是2022财年预估本益比的7倍至12倍，估值并不高。

另外，大华继显分析师在最新报告将快捷达环球和泰国酿酒（ThaiBev）纳入2月份首选股票名单（Alpha Picks），目标价分别为1.55元和0.92元。前者是因为股价回调带来很好买入机会，该公司有强大订单并且运营维持稳健，后者则是对泰国旅游业复苏及销量预期增长感到乐观。