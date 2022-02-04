华侨银行善意赔付不能当先例 诈骗案受害者如有疏忽也得分担责任

（早报讯）在银行钓鱼诈骗案中蒙受损失的消费者，如果有疏忽的地方，未来也得分担一部分责任。

鉴于此前的银行短信钓鱼骗案，金管局将在未来三月内推出骗案赔付框架，银行和客户双方会依照此框架来履行相应责任，按比例承担骗案所产生的损失。

新加坡金融管理局今天（4日）发文告指，上个月19日当局宣布七项将在两周内落实的措施，以加强网银安全，目前大部分银行已落实新措施，这将为客户的资金提供多一层的安全保障。

未来几个月，金管局将与金融机构密切合作评估可在未来几个月内实施的长期措施，包括制定公平承担诈骗损失的框架。

自去年7月起，金管局旗下的支付理事会（Payments Council）已在逐步制定一个在骗案发生后，如何分配银行客户与金融机构承担损失的框架。

在此框架下，双方都有责任保持警觉并采取措施避免骗案发生。金融机构须保护客户利益，包括提供稳定系统维护客户账户安全、采取有效措施监测及应对可疑交易的出现。

银行客户须采取必要的预防措施，切勿将个人资料或银行资料提供给他人，也不要点击短信或电邮中的可疑链接，只通过银行的官网和手机应用进行转账等。

一旦骗案发生，一方该承担多少损失由它是否负起相应责任或是否失责来按比例分配。

华侨银行全额赔付不能成为普遍遵循的先例

金管局吁请金融机构公平对待客户，承担适当比例的损失。同时，也要确保支付给顾客的赔付不会削弱客户对骗案所应有的警惕。金管局指出，此前华侨银行为所有受影响的客户支付全额善意赔付，这是考虑到银行并未很好的应对此次事件及客户服务理应更好，这不能成为未来骗案普遍遵循的赔付先例。

金管局指出，该框架将在三个月内发布，供公众咨询。