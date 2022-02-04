紧急医疗救护员骚扰案 写六年来新高

（早报讯）民防部队紧急医疗救护员去年遭遇29起骚扰，写六年来新高，比2020年增加了12起。

民防部队今天（2月4日）发文告说，民防部队紧急医疗救护员在2021年执行任务时，共举报29起言语或肢体骚扰案件，这与2020年相比，增加了12起。从2016年至去年，民防部队接获的骚扰案投报共140起，平均每年有约23起。

这些案件包括在2020年7月21日，一名男子在救护员想进一步为他检查伤势时，突然变得很激动，除了挑衅救护员，甚至还露出生殖器，在一名救护员的右靴子上撒尿。男子过后被判入狱12个月三周。

另一起骚扰案发生在2021年10月2日，一名病患在接受救护员检查时，突然变得暴力，不仅对救护员飙粗口，还一拳打在救护员的脸上。这名病患过后被判入狱四个月两周又三天。

民防部队医务处处长杨明华助理总监说，民防部队紧急医药服务（Emergency Medical Services）救护员以公众的利益和安全为主要考量，但少部分公众的行为是无法被接受的，这可能会影响病患入院前的救护管理，并可能对病患急需的医疗干预产生不利的影响。

他说：“民防部队紧急医药服务坚定并承诺为病人提供最好的护理，但绝不会容忍何形式的骚扰，并将毫不犹豫地交由警方处理。”