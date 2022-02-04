急诊室人多 樟宜综合医院非紧急病患要等六小时

（早报讯）农历新年假期期间，樟宜综合医院的急诊室因求诊人数众多，导致等候时间较长。截至今天（2月4日）中午，轻微与中度症状病患问诊的估计等候时间为六小时，严重症状病患则须等候一小时20分钟。

樟宜综合医院于本月2日晚上在面簿发文说，新加坡最忙碌的急诊室正在接待大量患者，等待时间可能会更长，并强烈建议非紧急情况，如咳嗽、喉咙痛和流鼻涕的患者先看全科医生或到公共卫生防范诊所（PHPC）问诊，而不是来该医院的急诊室。

“这让轻中度病情的患者能够更快地在全科医生诊所接受护理和治疗，而樟宜综合医院的急诊室医疗专家团队可以专注于及时为严重症状的患者提供护理，帮助他们康复，并回家与亲人团聚。”

据《联合早报》记者今天中午走访樟宜综合医院的观察，在急诊室内等待看诊的病患不少。等候区的电子告示栏显示，病患需要等候大约40分钟才获护士分配看诊，而轻微与中度症状病患的问诊估计等候时间为六小时，严重症状的病患则等候一小时20分钟。

住在樟宜综合医院对面公寓的陈勇智（27岁，社交媒体经理）今早原本带感到胃疼的母亲到医院急诊室求医，但看到需要等候很长的时间，就索性不等，搭德士前往附近商场的诊所看病。他说：“我母亲早上突然感到胃部剧痛，以为能直接来医院，但没想到要等挺久的，也不知道她会否被分诊成轻中度病患，那就要等更久了。”

卫生部网站显示，上周樟宜综合医院急诊室病患等候入住病房的时间比其他医院长，上周四（1月27日）平均等候时间一度上升到将近11个小时。其他医院的平均等候时间则最长达约六小时。