星运旅游无预警线上卖票 抢不到票网友表不满

星运旅游昨日（2月3日）无预警开卖3月首周车票，7560张票在两个半小时内售罄，不少抢不到票的网友表不满，业者表示为防止黄牛现象和不法之徒，此举最能确保一致公平性。

大年初三公共假期刚结束，不少人昨日才刚回到工作岗位，星运旅游却选择一早10时突然开卖3月首周车票。由于之前并未有任何风声，公司仅在开票前10分钟才在面簿上宣布开票，有者较为幸运，看到消息后不停尝试进入网站最终购票成功，但也有不少人反应过来后才行动却还是迟了一步。

这已不是星运旅游第一次无预警开买车票，许多网友不解公司做法，星运旅游执行董事叶础辉解释道，无预警开卖是为防止“枪手”开高价代购新马VTL车票的黄牛现象，确保所有消费者都有同等公平的购票机会。

据悉，网上有擅长抢票者能一次过买下多张车票，后以高价转卖。《新明日报》早前也曾报道过这等黄牛“枪手”代购现象，原本15元的车票，转卖价可飙高到100元至150元，是票价的六倍至十倍。

至于公司接下来是否还会继续采用无预警开卖的方式，叶础辉表示目前还不确定，主要视当局是否会调整可售卖的车票配额。若配额能有所增加，不排除可以恢复正常的售票方式。另外，星运旅游在面簿贴文说，公司参考公众反馈后，决定每次出售一周的车票，以便购票者更好地规划行程。