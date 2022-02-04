更多员工可能染冠病缺勤 雇主应检讨业务连续性计划

（早报讯）奥密克戎毒株在本地传播，雇主更有可能面对员工短期缺勤，劳资政三方伙伴因此提醒雇主检讨业务连续性计划，以减少疫情对公司运作的影响。

劳资政三方今天提出建议，指雇主过去两年疫情期间已推出全面的业务连续性计划，包括让员工分组工作或居家办公。随着奥密克戎毒株在本地传播，雇主很有可能会面对更多雇员染病缺勤。

不过由于大多数雇员都已接种，他们的病症轻微，确诊72小时后自行检测呈阴就可以解除隔离。这意味着雇主将可能有更多员工短期缺勤，尤其当出现职场传播的情况，劳资政三方伙伴因此建议雇主进一步检讨业务连续性计划。

劳资政三方伙伴指出，雇主应确认营运的核心能力，并让从事这些工作的雇员分组工作，以避免影响运作。雇主也可以培训其他雇员，或确认其他可胜任核心能力的雇员，在从事关键工作的雇员确诊后进行重新部署。

雇主也应该让回到公司上班的雇员进行定期检测，尤其是从事关键工作的雇员，以尽早检测和隔离确诊雇员，避免出现办公室内传播。雇员也应负起责任，在身体不适时不应去上班。雇主也应与确诊雇员保持联系，了解他们的近况并让检测呈阴康复员工尽早复工。

劳资政三方伙伴也呼吁雇主遵守职场的安全管理措施，包括雇员在确诊时采取措施所列出的步骤。如果雇主因从事关键工作的员工确诊而选择暂时歇业，应尽可能向工会咨询以制定有关假期和薪金安排，或参考《劳资政冗员管理和负责任裁员指导原则》。

雇主也应该根据雇员缺勤的情况启动不同程度的主业务连续性计划，并为启动业务连续计划做好准备，包括准备相应的居家办公设备，或招聘临时工的渠道。雇主也应该准备好如何与受影响的消费者和买家沟通，并遵守各自领域机构发出的其他建议。

随着本地每天确诊人数持续偏高，劳资政三方伙伴呼吁雇主和雇员携手合作，一些雇员可能因此须工作更长的时间以顶替缺勤的同事，确保公司业务的连续性，而雇主也应该关心雇员的健康和安全，认可他们的付出和牺牲，并给予相应的奖励。

劳资政三方伙伴也鼓励公众继续支持本地雇主和雇员，他们在面对临时的雇员短缺时仍继续为社区供货和服务，因此客户若遇到无可预期的延误时应保持耐心并予以鼓励。