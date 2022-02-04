卫生部将关闭两家儿童疫苗接种中心

（早报讯）随着未接种冠病疫苗的儿童人数减少，卫生部将在本月27日关闭两家儿童接种中心，并把资源投入在为12岁至17岁青年接种追加剂。

根据教育部今午（2月4日）发表的文告，两家即将关闭的儿童接种中心位于南洋民众俱乐部和女皇镇民众俱乐部。这两家中心将继续通过全国预约系统，开放让儿童预约在关闭前过来接种，但从2月7日开始中心将停止为无预约接种第一剂疫苗的儿童接种。

教育部解释，关闭儿童疫苗中心也能让卫生部投入更多资源为12岁至17岁的青年接种追加剂。在两家接种中心关闭后，本地仍有13家儿童疫苗接种中心，继续为5至11岁的儿童提供接种服务。

截至本月3日，已有超过19万2000名年龄介于5至11岁的儿童接种至少一剂疫苗，当中超过5万6000名儿童已接种了第二剂。本地目前已为儿童接种近25万剂疫苗，当中上周（1月24日至30日）更是破记录，在一周内施打近6万剂疫苗。

在本地小学就读的学生当中已经有75%报名接种，每10人当中也有至少七人已接种第一剂疫苗。根据目前预约的情况，到了2月底，将有超过七成的学生也会完成两剂疫苗接种。在学前儿童方面，已有近1万8500人（出生年份为2016年和2017年）报名接种，当中近1万3000人已接种第一剂。

卫生部目前已陆续邀请符合条件的12岁至17岁青年开始接种疫苗追加剂，当中16岁和17岁的青年将优先接种。当局强烈建议青年应该尽早接种追加剂，以获得更好的保护。

卫生部流动接种团队也将到特殊教育学校（SPED）为无法前往接种中心的学生施打追加剂，校方将向学生以及家长或监护人提供详情。

教育部指出，随着本地接种率继续提高，当局将继续探讨如何在安全的情况下恢复更多校园活动。教育部也将密切关注疫情并作出适当调整以确保学校的安全。当局也呼吁家长和监护人尽快让孩子接种疫苗，避免他们在不幸染疫时出现重症。