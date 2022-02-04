103岁人瑞误打第四剂冠病疫苗 卫生部调查

（早报讯）一名居住在疗养院的103岁女人瑞被流动接种团队错误施打第四剂疫苗，一个月后因肺炎过世。验尸官仍未确定死因是否与接种疫苗有关，卫生部正展开调查。

卫生部今天（2月4日）傍晚发文告，指这名人瑞居住在菜市的宜康疗养院（ECON Healthcare - Chai Chee Nursing Home）。她之前已经接种了三剂疫苗，来自PanCare医疗诊所的流动医疗团队却在去年12月13日为她接种第四剂疫苗。

她在12月16日因肺炎和低钠血症而入住樟宜综合医院，之后也被诊断中风，并在今年1月10日离世。验尸官随后验尸，并判定她的主要死因为肺炎，而中风和心血管疾病则是影响因素。验尸官仍未确定死因是否与接种疫苗有关。

卫生部严正看待这起事故，并正在私人医院和诊所条例下展开彻底调查，调查预计将在本月完成。

初步调查显示，这起事件的起因可能是接种程序存在违规行为，而疗养院和负责接种的服务供应商之间沟通也有问题。流动接种团队至今已完成15万2000次接种，这是本地首次出现弄错身份导致流动接种团队错误施打疫苗的事件。

卫生部也指出，当局有意在去年12月就公布这起事件，但是人瑞的家属当时要求卫生部不要公开任何可能会让公众辨认人瑞身份的细节。卫生部是与人瑞家人进行讨论之后，才公布上述信息以澄清事件的。

宜康医疗集团和PanCare医疗诊所已出于善意共同支付女人瑞的医药费，宜康医疗集团也正在和家属接洽提供协助。集团和诊所也已评估程序以避免类似事件发生。

协调疗养院疫苗接种的护联中心（AIC）已提醒所有疗养院要与流动接种团队保持良好沟通，卫生部也已提醒所有流动接种团队在施打疫苗前应确认接种者的身份。