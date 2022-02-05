可能收到链式收购献议 报业控股REIT委任独立财务顾问

（早报讯）新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）委任建力企业财务策划（PrimePartners Corporate Finance）为独立财务顾问，针对Cuscaden Peak财团可能提出的链式收购献议（chain offer），为集团董事提供咨询。

该信托经理人周五晚上（2月4日）发表文告指出，如果财团提出这项链式收购献议，它将在献议提出的14天内发出通告给股东，说明独立财务顾问和独立董事对这项献议的建议。

另外，独立财务顾问也将针对献议期间给予单位持有人的派息作出汇报。

继吉宝企业（Keppel Corp）调高出价，竞争对手Cuscaden Peak财团也提出更高的献议价，收购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务。报业控股独立董事初步建议股东接受财团献议，对吉宝企业的献议投反对票。

财团将现金献议提高至每股2.36元，同时提供每股1.602元现金，加上0.782股SPH REIT单位的选项。选择股票分配的报业控股股东，按11月12日闭市价计算，每股收购价为2.40元。

如果财团持有SPH REIT逾30％股权，它将有义务连带收购信托，最低收购价为每单位0.964元。

报业控股房地产投资信托周五下跌0.52%，收报0.96元。