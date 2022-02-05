1月底直落布兰雅组屋火患 是由煤气引起

（早报讯）八天前的直落布兰雅火患经证实是由民用煤气引起的。民防部队到场时，失火单位已被火势吞没，现场一度出现橙蓝两色火焰，负责人当机立断，将一楼的煤气总阀关闭，火势才逐渐受到控制。

这起火患发生在1月29日凌晨约4时40分，直落布兰雅坡第39座组屋一个五房式单位失火，导致一死一伤，该座组屋280人紧急疏散，住在失火单位内的73岁老翁事后因恶作剧纵火被捕。这也是近年来少有且影响范围较广的住宅区煤气火患。

事故发生后，民防部队共出动来自亚历山大、圣淘沙等五家消防局的45名消防及救护人员，启用14辆应急车辆，共用两支水枪协助灭火。

亚历山大消防局消防队长甘加德维中尉受访时说，自己与团队接到通报后最先抵达现场，立即将整座组屋区域封锁，部署灭火工作也协助已在现场的警方进行疏散。

部署完毕后，甘加德维立刻到失火单位查看，发现现场火势猛烈，且出现橙蓝两色火焰，她立即决定增至两支水枪灭火，同时也开始怀疑蓝色火焰是来自厨房的煤气泄漏导致燃烧。

同一时间，圣淘沙消防局局长何炜坤中校接到通报后，带队赶至现场。在掌握情况后，他与甘加德维决定将一楼的煤气总阀关掉，但由于总阀距离事发10楼的管道中仍存有煤气，因此当局人员轮流灭火，直至情况受到控制。

当局在得知住在事发地点楼上的单位居民并未疏散到楼下后，立刻破门进入该单位，发现一名48岁女子昏迷在卧室内，已经没有脉搏。医护人员立刻执行心肺复苏术，救护车抵达后，救护人员也继续进行心肺复苏术，可惜她已回天乏术。

受影响的居民在警方及民防人员的协助下进行疏散，现场救护负责人也做出部署，确保所有居民得到妥善的照顾。