星梦邮轮继续停售新船票预订

（早报讯）​星梦邮轮将继续暂停接受新的船票预订，直到另行通知。

星梦邮轮（Dream Cruises）昨晚（2月4日）回答《联合早报》询问时指出，旗下船队，包括目前仍在新加坡运营的世界梦号（World Dream）会继续运营，但会继续暂停接受新预订，直到另行通知。

星梦邮轮的母公司云顶香港（Genting Hong Kong）因未能偿还到期债务，上个月18日申请清盘，并已委任联合临时清盘人协助重组公司业务。旗下星梦邮轮因此从上个月21日起停售新船票，初步为期两周，直到2月4日。

星梦邮轮也在上个月27日，向百慕达法院申请委任云顶香港的联合临时清盘人为星梦邮轮联合临时清盘人，目的包括让星梦邮轮继续运营预订行程。

云顶香港强调，委任联合临时清盘人的目的不是为公司进行清盘，而是确认可行的补救计划，促进包括星梦邮轮在内的集团重组工作。云顶香港将继续密切监察云顶梦号（Genting Dream）和探索梦号（Explorer Dream）在各自市场的情况和运营机会。

世界梦号是冠病疫情暴发后本地首个复航的游轮。

新加坡旅游局前年10月宣布允许“无目的地”游轮航程，试航计划只限世界梦号和皇家加勒比国际游轮的海洋量子号。

新加坡旅游局政策规划司助理局长林雪颖上周在2021年旅游数据发布会上受询时说，旅游局正与云顶集团保持密切联系，了解他们对已出售的船票和预订航程的计划。情况目前仍不明确，很大部分取决于公司和清盘人的决定。