台湾记者教煮“新加坡式咖喱鸡” 狮城美食家难接受

《纽约时报》网站上的“新加坡式咖喱鸡”教程视频在本地引发热议，受访美食家纷表示，视频和道地咖喱鸡相差太远，一看就知道少了不少材料。

该报日前在其官网上的烹饪版面贴出一则“新加坡式咖喱鸡”（Singaporean Chicken Curry）教程视频，视频由一名来自台湾的记者操刀，主要介绍烹调咖喱鸡的食材和步骤。

该视频三天前（2月2日）在该网站上发布，一上线便引起本地网民的热议，不少网民不满该视频虽自称为“新加坡式咖喱鸡”的教程，但无论是汤汁的颜色上，还是汤汁的“浓度”都和本地咖喱相差甚远。许多网民都表示从未见过“清汤咖喱”，有者则戏称这是“纽约式咖喱”。

据了解，该名记者所使用的食谱是参考了另一名美食家Shila Das的食谱。然而，《新明日报》记者找到了该美食家的食谱，发现里头附上的成品照片其实和本地的咖喱也有七八成相似。

本地美食家温美玉受询时表示，该视频中所显示的咖喱汤汁明显少了咖喱中的两大精髓，即辣椒粉和椰浆。

“视频中的汤汁颜色完全不对，也就代表所用的材料不对，或者少了好几个材料。”

她在具体分析视频之后，对于该教程加入香兰叶也感到极为不解。另外，虽然食材中包括姜和蒜，但却只是切丁而不是像南洋一带磨成膏状。她直言：“我从未看过如此奇怪的烹调方式。”

温美玉表示，为视频操刀的记者一看就知道没做足功课。

另一名本地美食家林益民则指出，咖喱鸡是本地的平民美食，不同的种族和籍贯有不同的烹饪方法，因此没对错也没有谁的是最好的。不过他认为，该视频不应称为“新加坡式咖喱”，而应称为“新加坡式咖喱的一种”。