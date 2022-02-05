樟宜海滩又现捡海洋生物人潮 当局研究减少访客对潮间带的影响

（早报讯）大批公众趁农历新年假期到樟宜海滩捡拾螃蟹、海胆和贝类等海洋生物，一些人屡劝不听，对此国家公园局正研究如何减少访客对潮间带所带来的影响，也将设置更多告示牌，提醒和教育公众保护海洋生物。

本地科学教育频道Just Keep Thinking2月2日在面簿专页上载一则长约45秒的短片，拍摄到许多访客在大年初一（2月1日）当天到樟宜海滩捡贝壳，有些家庭甚至出动长夹子和小水桶带走各种海洋生物。

国家发展部长李智陞昨天（2月4日）在面簿贴文指出，理解访客想要趁低潮时到潮间带观察海洋生物，但他提醒这些海洋生物一旦离开其自然栖息地后无法存活，带走这些海洋生物的行为，也会影响它们的数量和威胁生态平衡。

他感谢一些公众在志愿者提醒后，让海洋生物回归自然。

他也透露，公园局目前正研究如何减少访客对潮间带所带来的影响，该局将和利益相关者包括大自然向导和大自然保护团体探讨，如何更好的管理访客行为。

The weather over the Lunar New Year holidays was perfect for picnics and gatherings at our parks and beaches. And by a... Posted by Desmond Lee on Friday, February 4, 2022

公园局也将设置更多教育性质告示牌，提醒公众到海滩时，该做什么和不该做什么。

“我们的大自然城市是供每个人欣赏和珍惜的。所有人都可以尽自己的一分力，来保护我们的自然遗产，以便后代能够继续欣赏它们。只拍照，只留下脚印！”

李智陞也曾在去年6月在面簿贴文，对大批人群在周末到海滩捡拾贝类和无脊椎动物的情况表示关注。