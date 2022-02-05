樟宜海滩又现捡海洋生物人潮 当局研究减少访客对潮间带的影响

文 /
卢慧菁

发布 / 2022年2月5日 2:44 PM

更新 / 2022年2月5日 3:34 PM

大批公众趁农历新年假期到樟宜海滩捡拾螃蟹、海胆和贝类等海洋生物。（取自李智陞面簿）
大批公众趁农历新年假期到樟宜海滩捡拾螃蟹、海胆和贝类等海洋生物。（取自李智陞面簿）

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（早报讯）大批公众趁农历新年假期到樟宜海滩捡拾螃蟹、海胆和贝类等海洋生物，一些人屡劝不听，对此国家公园局正研究如何减少访客对潮间带所带来的影响，也将设置更多告示牌，提醒和教育公众保护海洋生物。

本地科学教育频道Just Keep Thinking2月2日在面簿专页上载一则长约45秒的短片，拍摄到许多访客在大年初一（2月1日）当天到樟宜海滩捡贝壳，有些家庭甚至出动长夹子和小水桶带走各种海洋生物。

国家发展部长李智陞昨天（2月4日）在面簿贴文指出，理解访客想要趁低潮时到潮间带观察海洋生物，但他提醒这些海洋生物一旦离开其自然栖息地后无法存活，带走这些海洋生物的行为，也会影响它们的数量和威胁生态平衡。

他感谢一些公众在志愿者提醒后，让海洋生物回归自然。 

他也透露，公园局目前正研究如何减少访客对潮间带所带来的影响，该局将和利益相关者包括大自然向导和大自然保护团体探讨，如何更好的管理访客行为。

公园局也将设置更多教育性质告示牌，提醒公众到海滩时，该做什么和不该做什么。

“我们的大自然城市是供每个人欣赏和珍惜的。所有人都可以尽自己的一分力，来保护我们的自然遗产，以便后代能够继续欣赏它们。只拍照，只留下脚印！”

李智陞也曾在去年6月在面簿贴文，对大批人群在周末到海滩捡拾贝类和无脊椎动物的情况表示关注。

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