冠病康复患者重返校园或职场 不必出示康复证明

（早报讯）近期到家庭诊所索取康复证明的病患增加，当局指出，冠病康复的学生和职员不必出示康复证明，就能回返校园和工作场所。

卫生部、教育部、人力部以及幼儿培育署（ECDA）今天（2月5日）发出联合文告说，根据目前的冠病医疗程序，抗原快速检测（ART）结果呈阳性的患者须在家中自我隔离至少72小时，检测结果呈阴性后，便可恢复正常活动。

康复患者在重返工作场所以及包括学前教育中心和高等教育学府在内的校园时，不用出示医生的信函，以证明他们已康复。

当局说，雇主不应在员工重返工作场所时，要求他们出示康复证明。雇员无论是自行检测或是在诊所进行检测，只要结果呈阳都应通知雇主，避免回到工作场所。

那些能够居家办公的雇员应获准那么做。若雇员无法居家办公，雇主应将他们无法上班的这段时间视为带薪病假，雇员也不必出示病假单。

同样的，感染冠病、接获居家隔离通知或健康风险警告（Health Risk Warning，简称HRW）的学生和职员在重返校园时，也不必向医生索取康复证明。

这包括学前教育中心、早期介入中心、教育部幼儿园、中小学、特需学校、初级学院或励仁高中以及高等教育学府的学生和职员。

当局指出，许多家庭诊所的病患激增，而这些患者大多都没有症状或症状轻微。他们到诊所仅是为了向医生索取康复证明。当局说，这是不必要的，同时也可能影响那些真正需要就医的病患。