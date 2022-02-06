垃圾车失火 跟车员受伤

一辆垃圾车在大年初一凌晨突然失火，传出连续爆炸声，跟车员受伤送院。

这起火患发生在星期二（2月1日）凌晨1时50分，地点在麦波申一带的贝恩路（Burn Road）。

根据ROADS.sg面簿日前发出贴文，一辆垃圾收集车在路边失火，时长42秒的视频中显示，垃圾车后方不断传出爆炸声，火舌乱窜，冒出滚滚浓烟。

该视频也显示，垃圾车的副驾驶座车门是开着的；另一面簿专页“Singapore incidents”上载的视频则看见，垃圾车的后方停有两辆轿车，距离非常近。

据《新明日报》了解，垃圾车后方起火时，也在后方的跟车员逃走时受伤，他接受治疗获两天病假，如今已返回工作岗位。

民防部队受询时证实，火源来自垃圾收集车的物件，当时民防人员使用两支水枪（water jet）扑灭火势，一人送到陈笃生医院。失火原因在调查中。

胜科环卫：电池喷雾罐应和普通垃圾区分

胜科环卫（SembWaste）发言人受询时表示，佳节期间，可燃性物品如电池和喷雾罐等垃圾有所增加，他们恳请公众自行区分可燃性垃圾与普通垃圾。

“事发时，我们的员工在垃圾收集车后面的位置。医疗专业人员已给了他一些时间休养，目前他已康复并返回工作岗位。”