【视频】哈莉玛总统会见中国国家主席习近平

我国总统哈莉玛今天（2月6日）在北京会见中国国家主席习近平，双方一致认为应推动双边关系不断升级，并对两国在数字经济、绿色经济和智慧城市等新领域加强合作表示欢迎。

据我国外交部发布的文告，哈莉玛在会见中，就中国成功在北京举办第24届冬奥会向习近平表达祝贺，两位领导人也重申了在冠病大流行中保持积极势头的卓越双边关系。

哈莉玛和习近平今天也为重庆市彭水县的一个学生宿舍揭晓名字——知新楼。这个宿舍是配合2020年新中建交30周年，在华新加坡社群发起的慈善项目。哈莉玛指出，这个宿舍象征着两国人民之间的深厚友谊和两国对教育的重视。

哈莉玛访华期间，新加坡贸工部与中国国家林业和草原局签署“促进大熊猫保护合作”谅解备忘录（MOU），两位领导人对此表示欢迎。这项MOU将为双方在大熊猫保护和研究方面的合作提供框架。

旅居我国的大熊猫凯凯和嘉嘉去年8月诞下幼崽。我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和中国国务院副总理韩正，去年12月在新中双边合作联合委员会会议上，揭晓大熊猫宝宝的名字——叻叻。

哈莉玛和习近平一致认为，两国应密切合作，推动双边关系不断升级。双方还强调了新加坡和中国应在现有合作领域加强合作，包括在苏州、天津和重庆的三个政府间合作项目。

双方还讨论了加强人员交流的重要性，期待在条件允许的情况下，全面恢复航空交通和人员交流。两位领导人对两国在数字经济、绿色经济和智慧城市等新领域加强合作表示欢迎。哈莉玛也代表新加坡人民，向习近平和中国人民转达新春祝福。

另据央视新闻客户端报道，习近平在会见中说，2015年他对新加坡进行国事访问以来，双方战略互信不断深化，务实合作持续拓展，发展利益密切融合，生动诠释了中新与时俱进的全方位合作伙伴关系的内涵。

他指出，面对百年变局和世纪疫情，中新关系更需要逆势而上，展现蓬勃生机。双方要加强谋划，深入对接发展战略，推动中新关系在后疫情时期行稳致远，百尺竿头，更进一步，更好造福两国人民，促进地区繁荣发展。

习近平强调，新加坡从中国改革开放之初就深度参与中国发展进程，当前中国正加快构建新发展格局，双方应该优势互补，合作共赢；欢迎新加坡依托同中国省市建立的地方合作机制，在中国经济双循环中发挥更大作用。

他说，双方要深化绿色发展合作，加强数字经济、智慧城市、科技创新等领域合作，培育合作新增长点，为各自发展注入新动能。

习近平还说，要树立高质量共建“一带一路”合作标杆，提升陆海新通道对地区产业链供应链的支撑作用；高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》，共同推动区域一体化进程；双方应该共同推动全球发展倡议落地，维护公平正义，体现责任担当。

哈莉玛已结束为期四天的访华行程，今天返回新加坡。

（记者是《联合早报》北京特派员）