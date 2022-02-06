卫生部：非紧急情况应到全科诊所就医 别去医院急诊部

文 /
刘智澎

发布 / 2022年2月6日 9:25 PM

更新 / 2022年2月6日 9:45 PM

卫生部提醒，在不必要的情况下前往急诊部，将影响到其他真正需要紧急治疗的病患。（档案照）
卫生部提醒，在不必要的情况下前往急诊部，将影响到其他真正需要紧急治疗的病患。（档案照）

字体大小:

（早报讯）近日有大量病患前往医院急诊部就医，导致排队人龙和等候时间更长，但这些病患多数无须接受紧急治疗。卫生部提醒，在不必要的情况下前往急诊部，将影响到其他真正需要紧急治疗的病患。

卫生部今晚（2月6日）发文告提醒公众，只有在出现胸口疼痛、呼吸困难和无法控制出血等严重或可能危及生命的紧急情况时，才到医院急诊部求医。这样一来，需要紧急治疗的重症病患才能及时获得治疗，医院也能为真正需要急症护理的病患保留收治能力。

卫生部透露，过去两周，竹脚妇幼医院和新加坡国立大学医院儿童急诊部的就诊率非常高，本周平均每天有超过650名病患，比今年1月初的日均450人还多。当中约八成病患，包括冠病患者，只出现轻微症状，无须住院，到急诊部求医后即可出院。

住院的儿童病患中，多数的住院时间不长，平均两三天后就能出院。感染严重冠病和多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，简称MIS-C）的病患比率也维持在低水平，每1000名儿童病患中有少于一人。

卫生部提醒，如果是非紧急情况，应看全科医生或到24小时诊所问诊。若须进行冠病检测或诊断急性呼吸道感染症状，则可到公共卫生防范诊所（PHPC）接受进一步评估。

超过700个PHPC诊所会在特定日子，于办公时间之后开放。

另有六个儿童检测中心，为六岁及以下孩童进行拭子检测，其中四个会在特定日子于办公时间之后开放。

这六个儿童检测中心是：

  • Thomson Medical Centre’s 24-hour Family Clinic
  • Thomson Paediatric Centre (JEM) 
  • Thomson Paediatric Centre (Serangoon)
  • Raffles Specialists (Raffles Holland V)
  • Raffles Children's Centre (Tampines 1)
  • Raffles Juniors (Waterway Point)

五岁及以上的儿童病患也可到Urgent Care Centre (Woodlands Health)进行拭子检测。

公众可通过卫生部moh.gov.sg、护联中心（AIC）aic.sg、社保援助计划（CHAS）chas.sg网站以及HealthHub手机应用，查询全科诊所名单和营业时间。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容