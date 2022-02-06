卫生部：非紧急情况应到全科诊所就医 别去医院急诊部

（早报讯）近日有大量病患前往医院急诊部就医，导致排队人龙和等候时间更长，但这些病患多数无须接受紧急治疗。卫生部提醒，在不必要的情况下前往急诊部，将影响到其他真正需要紧急治疗的病患。

卫生部今晚（2月6日）发文告提醒公众，只有在出现胸口疼痛、呼吸困难和无法控制出血等严重或可能危及生命的紧急情况时，才到医院急诊部求医。这样一来，需要紧急治疗的重症病患才能及时获得治疗，医院也能为真正需要急症护理的病患保留收治能力。

卫生部透露，过去两周，竹脚妇幼医院和新加坡国立大学医院儿童急诊部的就诊率非常高，本周平均每天有超过650名病患，比今年1月初的日均450人还多。当中约八成病患，包括冠病患者，只出现轻微症状，无须住院，到急诊部求医后即可出院。

住院的儿童病患中，多数的住院时间不长，平均两三天后就能出院。感染严重冠病和多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，简称MIS-C）的病患比率也维持在低水平，每1000名儿童病患中有少于一人。

卫生部提醒，如果是非紧急情况，应看全科医生或到24小时诊所问诊。若须进行冠病检测或诊断急性呼吸道感染症状，则可到公共卫生防范诊所（PHPC）接受进一步评估。

超过700个PHPC诊所会在特定日子，于办公时间之后开放。

另有六个儿童检测中心，为六岁及以下孩童进行拭子检测，其中四个会在特定日子于办公时间之后开放。

这六个儿童检测中心是：

Thomson Medical Centre’s 24-hour Family Clinic

Thomson Paediatric Centre (JEM)

Thomson Paediatric Centre (Serangoon)

Raffles Specialists (Raffles Holland V)

Raffles Children's Centre (Tampines 1)

Raffles Juniors (Waterway Point)

五岁及以上的儿童病患也可到Urgent Care Centre (Woodlands Health)进行拭子检测。

公众可通过卫生部moh.gov.sg、护联中心（AIC）aic.sg、社保援助计划（CHAS）chas.sg网站以及HealthHub手机应用，查询全科诊所名单和营业时间。