张丽琳将出任新报业媒体集团总裁

（早报讯）新报业媒体信托委任管理咨询公司前主席张丽琳为新报业媒体集团总裁，任期从下个月1日起生效。

新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）今天（2月7日）发文告宣布消息时说，张丽琳（59岁）将接替过渡期临时总裁丹尼尔（Patrick Daniel，67岁），出任新报业媒体集团总裁。她此前担任过管理咨询公司埃森哲新加坡（Accenture Singapore）主席，至去年8月31日。

根据文告，张丽琳加入新报业媒体集团前，在埃森哲新加坡任职了30多年，历任该公司多个领导职务。

文告形容她是一位经验丰富的商业领袖，有着从头开发业务的记录。张丽琳分别在2000年和2008年创设了埃森哲客户关系管理业务，以及埃森哲分析与埃森哲可持续发展服务。这些业务当时仍是新兴领域。

她也曾派驻中国上海两年，负责发展大中华区的客户关系管理业务。张丽琳2011年至2020年间担任埃森哲东南亚总裁，2020年升任埃森哲新加坡主席，直到她离开公司。

针对这项任命，新报业媒体主席许文远在文告中强调张丽琳拥有丰富经验。许文远说：“她对于创造商业增长机会有着敏锐嗅觉。最重要的是，她热衷于人员与组织的长期建设与转型。集团期待与丽琳密切合作，制定战略以着重于它的愿景与使命，即提供值得信任的高质量新闻。”

张丽琳也说：“我很荣幸有机会在这个令人振奋的时期，出任总裁领导新报业媒体。随着我们努力跟上瞬息万变的媒体环境，我将与我的同事在转型之路上密切合作，为我们始终连线（always connected）的受众创造值得信任的产品。”

即将卸下临时总裁职务的丹尼尔则在文告中表示，他很荣幸能领导过渡团队，负责新加坡报业控股媒体业务的顺利重组。他很高兴能将领导棒子交给张丽琳，并有信心新报业媒体在她的领导下将能完成使命。

张丽琳拥有新加坡国立大学工商管理学位。她也是我国未来经济委员会（Future Economy Council）的委员，以及大华银行、劳动力发展局、新加坡会计发展局（Singapore Accountancy Commission）等机构的董事会成员。