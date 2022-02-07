黄循财18日下午3时半 发表财政预算案声明

（早报讯）财政部长黄循财将在2月18日（周五）下午3时半，在国会发表2022年财政预算案声明。

财政部、民情联系组（REACH），以及人民协会今天（2月7日）联合发文告说，预算案声明将通过电视和电台直播，包括新传媒5频道、亚洲新闻台、亚洲新闻台938、亚洲新闻台网站、面簿和Youtube频道、中文电台Capital958、8视界网站、Youtube频道、面簿，以及新传媒meWATCH平台。新加坡聋人协会（SADeaf）也将在5频道提供同步手语翻译。

公众可上财政部官方网站申请在财政预算案声明公布后，通过电邮获得完整的预算案发表。申请截止日期为周五2月18日下午2时。完整版的财政预算案声明将上传到官网。

文告指出，财政部与多个机构自去年12月就开始收取公众对来临财政预算案的建议。公众可通过民情联系组的社交媒体或预算案网页，以及新加坡预算案官方网站，提出各自的看法。

2022年财政预算案公布后，民情联系组将分别在2月24日和26日，举行英语及华语的线上对话会。

人民协会与基层组织也会举办一系列对话和交流会，邀请居民分享看法。有兴趣参加的公众可从即日至2月28日（周一）下午2时，到以下的网址报名：go.gov.sg/postbudget2022。