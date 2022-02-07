亚洲股市涨跌互见 海指截至中午起0.33％

（早报讯）美国最新非农就业数据优于预期，投资者担忧联储局会更快收紧货币政策，亚洲股市今早（2月7日）涨跌互见，本地股市则稳步上升。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数报3342.24点，上涨10.83点或0.33％。

海指30只成份股涨跌互见，涨幅最显著的是新加坡交易所（SGX），上扬5.11％至9.88元。领跌的包括丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）。

整体股市交易量9亿7318万股，交易总值7亿4933万元。全场有232只上升股，下跌股有193只。

九天化工集团（Jiutian Chemical）是第三大活跃股。该股早盘上扬3.45％至9分，共有超过8106万股易手。集团今早开市前披露，2021财年净利预计大幅增加，主要是因为主要产品的平均售价和销量增加。

区域股市方面，日本、香港和韩国分别下跌0.86％、0.49％和0.84％。今天复盘的上海和深圳股市则上涨1.61％和0.91％。

美国劳工部周五（2月4日）公布的数据显示，今年1月份美国失业率环比上升0.1个百分点至4%。1月非农就业新增46.7万人，创去年10月以来的三个月新高，远超市场普遍预期的15万人。

投资者本周关注美国发布的最新通胀数据。贝恩公司（Bain & Co）全球宏观研究主管哈里斯（Karen Harris）向彭博电视指出，联储局正处于进退两难的局面，一方面要管理里实体经济里头炽热的通胀，另一方面也要顾及金融市场，每次提到利率上扬就陷入动荡。

DailyFX策略师杨燕也在最新报告指出，投资者也本周也关注中国1月份的财新采购经理指数。