“有目的地”游轮度假有望年底复航，民众或可前往泰国、越南和香港。新加坡旅游局说，预售船票是普遍做法，但这不意味着新加坡已批准航行到国际目的地。

由于母公司云顶香港集团申请清盘，星梦邮轮从1月21日起停卖新船票直至另行通知。不少国人转向其他公司，有眼尖网友订票时发现，公主游轮公司（Princess Cruises）、精致游轮（Celebrity Cruises）和皇家加勒比国际游轮（Royal Caribbean International）已经开始售卖“有目的地”度假配套，即从新加坡出发到其他国家或地区的往返行程配套。

截至今早（2月7日）10时，公主游轮的钻石公主号（Diamond Princess）有五个往返新加坡的亚洲行程，首航定于今年12月11日出发，为期七天的东南亚和马来西亚半岛之旅，途经马来西亚的马六甲、吉隆坡和槟城，以及泰国的普吉岛和浮罗交怡，再返回新加坡。

精致游轮的极致号（Celebrity Solstice）则定于明年1月15日从我国启航，途经泰国曼谷的林查班港，越南的胡志明市、芽庄市、顺化—岘港和河內市，以及香港。

另外，皇家加勒比国际游轮的海洋光谱号（Spectrum of the Seas）则有13个往返新加坡的亚洲行程，首航定于今年10月21日出发，为期五晚马来西亚之旅，途经马来西亚的巴生和槟城，以及泰国的普吉岛。

旅游局是在前年10月宣布允许“无目的地”游轮航程，试航计划只限星梦邮轮的世界梦号和皇家加勒比国际游轮的海洋量子号。

上述三家公司出售“有目的地”行程，是否意味着三艘游轮已获准在新加坡复航，而且“有目的地”行程已经开放？

新加坡旅游局政策规划司游轮署长陈美燕接受《新明日报》访问时说，游轮公司处于商业原因，像是计划船队部署，而提前发布船期以供预定是很正常的。然而，这不意味着新加坡批准游轮开往国际目的地。