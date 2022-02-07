逾九成樟宜机场积压空运货物已清关

（早报讯）春节前每周空运进口量高出40%，又遇上农历新年假期，樟宜机场航空货运中心出现爆仓情况。当局加派人手积极处理后，逾九成积压货物已清关，预计明早将能解决全部积货。

新翔集团（SATS）口岸服务营运总监徐清木答复《联合早报》询问时指出，截至今天（2月7日）中午，92%滞留货物已清关，所有待处理的空运货物可望在明早处理完毕。

他透露，货物积压情况由多重因素造成，首先是春节前的货物进口量，比每周正常的进货量高出四成，尽管集团团队已依照正常的速度处理，但遇上农历新年假期，货运代理公司休假造成出货缓慢。

为了减少积压，新翔集团正在与货运代理协调，以尽快提取他们的货物。此外，集团还从其他业务范围调动逾40名员工来加速处理货物。

该集团每天也召回10名至12名休假员工，以支援进口业务，并在航空货运中心内新增货物备用点，以分散货物载量。

过去两周，该集团也面对人力不足问题，负责货物进口的240名员工中，有人因冠病确诊无法上班，另外也有员工被迫隔离，受影响人数约一成，导致人员调配受阻。

“对于延误可能为我们尊贵客户带来的不便，新翔集团深表歉意。”

针对有货运代理投诉货物积压问题引起连锁反应，造成后续在港口等待空运货物的货轮也被迫滞留，新翔集团指已和新加坡海事及港务管理局（MPA）联系，受影响的货轮可提出豁免附加费用的要求。