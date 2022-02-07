人力部驳斥博客梁实轩对我国劳动力市场不实言论

（早报讯）博客梁实轩在面簿贴文中声称，新加坡公民的失业人数在去年3月至6月之间增加，以及从事PMET工作的绝大部分为外籍员工。人力部发表文章驳斥梁实轩的不实言论。

人力部今天（2月7日）针对梁实轩在去年12月26日于面簿发表的不实言论，在政府打假网页Factually发文作出回应。

针对我国公民失业人数是否在去年3月至6月期间上升，人力部说，当人们在分析失业率的趋势时，应参考经季节性调整的数字。

“在一年当中，失业率会因季节性的活动而上下波动。在佳节期间，零售与餐饮业一般会聘请更多员工，学生也会在学校假期暂时进入劳动力市场。”

人力部会在定期发布的数据中，通报经季节性调整的失业率以及失业人数。去年3月至6月，经季节性调整后，我国的失业公民人数减少1万零400人，并在6月至9月之间保持平稳。

人力部说，使用未经季节性调整的失业公民数据，将导致人们作出错误的结论。6月为学校假期，同时也是毕业生进入劳动力市场的时期，因此求职者人数比其他月份多。

另一方面，针对梁实轩称从事专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）工作的大多为外籍员工，人力部指，根据2020年的数据，从事PMET工作的外籍员工占22%，并非大多数。

从2010年至2020年，从事PMET工作的公民人数增加约30万人，就业准证和S准证持有者的人数则增约11万人。

“这意味着，不仅有更多本地公民从事PMET工作，增加的幅度也比外籍员工多两倍。”

人力部说，本地和外籍员工之间的竞争不是零和游戏，当多元的外籍员工与本地的劳动力市场相辅相成，我国将能吸引更多投资，为新加坡公民创造更多好的工作机会。