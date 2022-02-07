职总2022年工作重点：助本地员工应对生活费上涨

（早报讯）帮助本地员工应对生活费上涨是全国职工总会今年的一大工作重点，除了旗下社会企业会为物价的涨幅提供缓冲，以及通过渐进式薪金模式等举措有针对性地提高员工的月入，职总接下来也希望借助培训和行业转型为员工谋求更高工资和更理想的就业前景。

职总秘书长黄志明今天（2月7日）召开记者会介绍工运今年的工作计划和重点时说，过去两年的冠病疫情带来许多的挑战，其中就包括生活费上涨给人们带来的压力。

他说，职总评价合作社正在考虑如何帮助人们应付生活费的上涨，并会在近日做出宣布。“这几年来平价采取了一些措施尽可能帮助大家。这次也不例外，我们会尽力帮助本地工友，但商业成本真的有所增加。”

黄志明也说，面对生活费上涨的最好应对方式，就是让人们有一份好的工作，赚取一份好的薪金。“有了培训和技能提升，就可以应付短期或者长期的生活费压力。”

在有转型需要领域设“行业学院”

为了实现这一目标，职总计划与劳资政伙伴一同在有转型需要的领域设立“行业学院”，借助相应的专业能力和资源，弥补技能缺口和改进职业配对的结果。

黄志明说，其中一个目标是受冠病疫情严重影响的旅游业。职总酒店与消费行业工会群体已经和新加坡旅游局和职总就业与培训中心展开讨论，希望能够利用工运、旅游局和行业协会的集体资源提供一站式的职业配对、技能培训和行业转型服务。

他也指出，先进制造、零售和保安业等增长领域，也有可能受益于这样的安排，现有的企业学院比如巴士学院、能源学院和水务学院等，也有进一步提升的契机。