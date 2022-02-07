星展银行数码银行服务故障 遭金管局要求9亿3000万额外资本

（早报讯）星展银行（DBS Bank）因去年11月出现的数码银行服务故障，遭新加坡金融管理局对星展银行提出额外的资本要求。

金管局今天（2月7日）发布文告说，它已要求星展银行对它的风险加权资产乘上1.5倍数，作为操作风险。这意味着星展银行需要增加约9亿3000万元的监管资本（根据截至2021年9月30日的财务报表）。

此外，金管局指示星展银行委任一名独立专家，对该服务故障事件进行全面审查，包括银行的恢复行动。独立审查还需要评估如何防止类似事件再次发生。

金管局表示，星展银行必须根据审查结果，纠正所有不足之处，并采取必要措施，确保数码银行服务出现任何未来中断时，能迅速和充分获得解决。当金管局确信星展银行已解决所发现的问题时，它将对星展银行的额外资本要求进行检讨。

去年11月23日，星展银行及储蓄银行数码银行服务故障长达两天，直到25日才恢复正常。当时不少客户反映，无法通过手机应用或电脑登入银行户头，由于系统不稳定，星展银行一度暂时关闭一些服务，包括PayLah应用、数码银行及电子商务交易。

星展集团执行总裁高博德当时正式就此事向客户致歉，同时强调客户个人资料安全無虞，数据没有外泄．

他今天在星展发布的文告中说：＂在一个数码时代，客户理所当然地期望能够每天２４小时无缝和不间断地获得网上银行服务。这是我们非常重视的问题。"

他说，在故障事件发生后，星展集团采取了一系列行动，以提高银行的服务和事件应对韧性。

他强调：“这些行动只是一个起点。在接下来的几个月里，我们将与一名独立专家合作，继续审查我们的系统和流程，以确保今后能做得更好。”