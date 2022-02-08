（早报讯）本地股市在虎年驾到后连续三天上涨，是亚太区域表现最好之一。新加坡海峡时报指数昨天强劲上扬1.05％或35.07点，闭市报3366.48点。

美国隔夜股市下跌，纳斯达克指数和标普500指数分别下跌0.58％和0.37％，道琼斯工商指数持平作收。

以下是今天（2月8日）值得关注的股票：

1.吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）今早开市前宣布以2亿5000万美元（约3亿3750万新元），投资沙特阿拉伯石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）的天然气管道业务。

信托同贝莱德实物资产和沙特阿拉伯的Hassana投资公司等投资者已成立一家特殊目的公司。特殊目的公司与沙特阿美达成买卖协议，以总额155亿美元收购后者子公司Aramco Gas Pipelines的49％股权，其余51％将由沙特阿美持有。

2.新加坡金融管理局把星展银行去年11月出现的数码银行服务故障视为“严重中断”，对该银行提出9亿3000万元的额外资本要求。星展集团昨晚回应金管局的文告说，金管局宣布的额外资本要求，将对星展集团的资本比率产生0.4％的影响，直到相关修复措施完成。它也说，额外资本要求不会对星展的股息政策产生影响。

3.星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）昨日闭市后发布截至去年底第一季业务报告。信托指出，冠病疫情对信托2022财年第一季可分配收入的影响约为20万元，主要包括归因疫情期间的租金减免和呆账准备金，这对信托来说并不是重大的影响。

4.泉合控股（Chuan Hup）昨晚披露，集团与合资伙伴Siera Group获得黄金海岸市政府的批准，在昆士兰（Queensland）的一幅地段推出住宅项目，包括约83个公寓单位。

5.CSE环球（CSE Global）昨天披露，在截至去年12月底的第四季，新订单额增加33.4％至1亿3120万元。其中，约8550万元的新订单来自能源领域，同比涨了35.7％。基础设施领域的新订单也上升26.7％至3210万元。