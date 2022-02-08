新学年起 低收入家庭的国大学生学费全免

（早报讯）新加坡国立大学将加强对低收入学生的经济援助，人均家庭月入不超过1000元的新加坡籍学生无需自付学费。人均月入不超过690元的学生可另外获得生活费等资助，减轻寄宿与海外交流计划的经济负担。

国大今天（2月8日）发文告指出，校方将从8月开始的新学年提升经济援助计划，预计可惠及约3300名学生。人均家庭月入不超过1000元的新加坡籍学生除了获得现有的政府助学金，大学下来也会提供额外补助，学费因此将获全额资助。

人均家庭月入不超过690元的学生每年也可获得4000元的生活费，以及强化机会补助金（Opportunity Enhancement Grant）。强化机会补助金为期四年，这笔总额1万元的补助可帮助学生承担校园住宿与海外交流计划的费用。

国大每年将拨出额外约1500万元来支持这项计划，计划惠及符合条件的新生与在籍学生。

国大校长陈永财教授说，教育是推动社会流动的关键。尽管低收入家庭学生已享有各项经济援助，但资助未必能帮他们承担所有的大学教育开销。一些学生可能因经济困难，而不参与寄宿和海外学习计划。

大学加强经济援助计划后，可为这些最有需要的学生提供额外支援，让他们有机会获得更全面且丰富的学习体验。校方也感谢捐款者支持这项计划，当中包括慈善机构Quantedge基金会。