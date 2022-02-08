滨海湾金沙翻新两大楼客房与套房 提升豪华旅游体验

（早报讯）继两周前宣布再投入约13亿5000万元翻新其中两栋大楼后，滨海湾金沙今天（2月8日）透露，这笔钱将用于全面翻新两栋楼所有客房与套房，以及在55楼顶层提供更多豪华服务。

滨海湾金沙今早发文告说，翻新工程将在今明两年分阶段完成，以改变楼内设计和大大提升豪华旅游的酒店体验。豪华旅游预计将引领旅游业的复苏。

滨海湾金沙母公司拉斯维加斯金沙集团的主席兼首席执行官古德斯坦（Rob Goldstein）1月27日在美国一场业绩说明会上宣布，滨海湾金沙将启动总值10亿美元（约13亿5000万新元）的翻新工程。这是金沙2019年宣布45亿元扩建计划之外的新投资。

在翻新工程下，滨海湾金沙第一和第二大楼的所有客房与套房将全面升级。滨海湾金沙也将在三栋大楼的55楼顶层引入标志性体验，如翻新后的行政俱乐部酒廊、高级精致餐饮场所，以及健康与健身服务等。更多细节将在之后公布。

滨海湾金沙首席运营官保罗·汤（Paul Town）在文告中说：“滨海湾金沙的新客房与套房产品将营造市场上前所未有的奢华生活体验，因为我们重新构想了奢华酒店与旅游的未来。”

拉斯维加斯金沙集团正着手提升其新加坡和澳门产业的设计与客户体验，对滨海湾金沙进行10亿美元再投资是计划的一部分。

古德斯坦也在文告中说：““我们坚信亚洲将继续引领旅游业增长，新加坡仍将是首选目的地。我们的再投资和2019年宣布的数十亿美元扩张计划，进一步展示了我们对新加坡的长期支持。它再次表明了我们对未来的信心，以及我们为客人提供行业领先的豪华产品与酒店体验的承诺。”