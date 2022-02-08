海指今早触及3400点 截至中午涨0.57％

（早报讯）亚洲股市今早（2月8日）表现不一，本地股市则高开高走，盘中最高曾触及3400点水平。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数报3385.56点，上涨19.08点或0.57％。

海指30只成份股多数上涨，领涨的包括创业公司（Venture）、牛奶国际控股（Dairy Farm International）和扬子江船业（Yangzijiang），皆涨超过2％。

整体股市交易量8亿7452万股，交易总值8亿1673万元。全场有223只上升股，下跌股有177只。

区域股市方面，香港、上海和深圳股市下跌1.41％、0.9％和2.01％，日本、台湾和韩国则上涨0.43％、0.76％和0.78％。

信安环球投资（Principal Global Investors）首席策略师西玛沙阿（Seema Shah）指出，投资者主要担忧市场对美国联邦储备局今年五次加息的预期，以及这些加息是否足够应对通货膨胀。

个股消息方面，吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）以2亿5000万美元（约3亿3750万新元），投资沙特阿拉伯石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）的天然气管道业务。

信托同贝莱德实物资产和沙特阿拉伯的Hassana投资公司等投资者已成立一家特殊目的公司。特殊目的公司与沙特阿美达成买卖协议，以总额155亿美元收购后者子公司Aramco Gas Pipelines的49％股权。信托早盘跌0.92%至0.54元。