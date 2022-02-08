康福德高3月1日起 调高德士车资

（早报讯）康福德高将在下个月1日起调高德士车资，以应对油价上涨和通货膨胀。这是公司10年以来首次调整车资。

据康福德高今天（2月8日）的新闻稿，新车资将于3月1日清晨6时生效，上调的是起程车资、车程距离收费和等候收费，其他收费则维持不变。

所有德士的起程车资将涨2角，韩国现代i-40德士的起程车资从3.70元调高到3.90元。丰田普锐斯（Toyota Prius）、现代Ioniq、Kona电动德士，以及豪华德士（limousine）MaxiCab和LimoCab的起程车资则从3.90元调高到4.10元。

普通德士的车程距离收费也将调高2分，首10公里的车程中，每400公尺的车费将从2角2分调高到2角4分；之后每350公尺的车程收费则是2角4分。豪华德士的车程距离收费则从3角调高到3角3分。

同时，普通德士每等待45秒的收费将上调至2角4分，比原来多2分，豪华德士的等待费则增加至3角3分，比原来多3分。

随着这次的车资调整，非繁忙时段普通德士每行驶10公里，车资预计会从10.98元增加到11.82元，增幅为7.7％。

康福德高说，过去六个月，油价平均已增加了10%，而通货膨胀过去10年也增长将近12%。“我们必须调高车资，来协助德士司机支付更高的运营开销。”

公司上一次调整德士车资是在2011年12月12日。