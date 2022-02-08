内政部数据：网络诈骗案增幅大

（早报讯）去年网络诈骗案剧增，主要是因为骗子不断改变诈骗手段，再加上更多人进行网上交易导致的。另外，去年造成伤亡的交通事故也有所增加。

内政部今天（2月8日）发文告总结新加坡去年的治安情况时指出，网络诈骗案大幅度增加，这些骗案包括求职诈骗、电子商务诈骗、投资诈骗和钓鱼诈骗。其中求职诈骗最为常见，与银行相关的钓鱼诈骗案件的数量和涉及的金额则显著增加。

不过，入屋行窃、偷窃相关罪案则有所减少。本地释囚的整体重犯率也维持在低水平，呈下降趋势。

与此同时，致死或致伤的交通事故有所增加，这些事故涉及电单车和自行车骑士、酒驾、闯红灯和超速驾驶等。部分原因是防疫措施逐渐放宽，户外活动恢复导致交通事故上升。

不过，涉及年长行人的交通事故则有所减少，但电单车骑士和年长行人仍占致伤交通事故数量的一定比例。

另外，非礼和偷窥等相关案件仍引起当局的关注，数据显示，大多数犯下暴行和偷窥案件的罪犯是受害者的熟人。

去年民防部队接获的火患通报则有下降趋势，其中包括涉及电动脚踏车和发生在住宅区的火患，但当局接获的救护车救助电话有所增加。

毒品方面，被捕嗜毒者人数虽然减少，但中央肃毒局仍起获了大量毒品，未满30岁的年轻嗜毒者依然在去年被捕新嗜毒者中占了显著的比例。

移民与关卡局也发现，随着电子商务的普遍，利用空运和包裹走私违禁品的案件也增加了。

据zaobao.sg了解，内政团队的各机构将在下来两周，公布各别机构辖下去年治安情况的详细报告。