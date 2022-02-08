偷走四尊百年佛像 男子监14个月

称负责人说可以“随意拿”，男子一天内和两个朋友前去，从佛社偷走四尊百年佛像，被判坐牢14个月。

袁培生（36岁，译音）面对三项控状，一项偷窃罪，一项不诚实挪用财务罪和一项欺骗罪。

他昨日（2月7日）在妻子的陪同下出庭，承认其中两项，另一项交由法官下判时一并考量。

调查揭露，去年4月15日晚上7时许，被告带着一名朋友陪他去位于芽笼16巷的善缘古佛社。

两人于晚上7时26分抵达，被告声称认识善缘古佛社的负责人，还称对方准许他随意拿走心仪的佛像，两人接着便一人抱着一尊佛像离开。

同晚9时许，被告又带着另一朋友到佛社，以同样的理由告诉朋友，然后又各自抱走一尊佛像。

据调查，被告偷走的四尊佛像总价值4600元，东窗事发后都已归还给善缘古佛社。

主控官指被告自2002年起就有案底，曾犯下贩毒、吸毒、无驾照驾驶、欺骗、偷窃等罪行，因此必须严惩以达阻吓作用，促请法官判他坐牢12到14个月。

负责人：可拿别人拜过并非出售佛像

善缘古佛社负责人解释，可以拿的是别人拜过，并非出售的佛像。

记者联络上不愿透露姓名的负责人，她受访时说，被告不时会到佛社，两人曾打过招呼，但不熟。

“我们是说过可以拿，不过是那些别人拜过，请来这里放的，可是他拿走的是要出售的佛像，而且都是百年古佛。”

她也说，即使要拿也应该先说一声，而不是不问自取，那就同等于偷。

多次联系不上才报警

翻阅电眼发现被告拿走佛像后，负责人并没有马上报警，而是找人联系对方，希望他把佛像归还。

怎知，怎么都联系不上他，最终才选择报警。

“虽然他后来托人叫我们不要告他，但我们已经报警了，只能交由警方处理。”