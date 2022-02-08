女模诉超市鸡肉不足秤 职总平价：调查中

女模投诉在超市买鸡胸肉不足秤，拍视频放上网，引发热烈讨论。《新明日报》记者走访不同超市随机测试，鸡肉都足秤，有的甚至超过标签上的重量。

妮娜（23岁，模特儿）声称上周六（2月5日）在实龙岗NEX中心的平价霸级超市（FairPrice Xtra）购买无骨鸡胸肉，标签上写的是224克，但回家秤出的重量却只有约164克，因而拍下视频放上TikTok。

前天（6日），妮娜又上载另一段视频，称到超市购买新的鸡肉，但是包装上有两层标签，上面的标签注明144克，下面的标签则是270克，相差126克。

《新明日报》记者联系上妮娜，她说已不是第一次遇到鸡肉不足秤的事情，拍下视频是要提醒大众，也希望其他人不会多付了钱。

记者昨天（7日）走访义顺一带的职总平价超市、昇松超市和冷藏公司（Cold Storage），测试无骨鸡胸肉和鸡柳的重量，不过没有发现不足秤的情况。

记者随机测试，职总平价超市一包174克的鸡胸肉，所秤出来的重量和标签上的一致，昇松超市和冷藏公司的鸡肉，秤出的重量还比标签上的重，例如昇松超市的鸡胸肉，标签写的是252克，秤出的重量多了21克；冷藏公司一包300克的鸡柳，秤出的重量是375克。

职总平价合作社分别在上周六（5日）和昨天（7日）于面簿发文表示，已经联系上载视频的顾客，标签有误一事正在调查中。

昨天的贴文也指出，他们注意到顾客上载了另一段视频，包装上有两层标签，底下的是错误标签，而视频中提及这或是不诚实行为。

“虽然我们珍惜顾客的反馈，但我们不容忍任何不道德的商业行为，也非常重视此类指控。若有必要，我们将维护声誉，防止虚假指控。”

职总平价合作社建议公众不要传播未经证实的事情，引起不必要的恐慌。“顾客可直接与我们联系，以便迅速解决他们的问题，避免任何误会。”

网民反应不一

网民反应不一，有人认为女模小题大做，也有人调侃道，下次要带秤上超市了。

女模和职总平价合作社的贴文引起网民热烈讨论，有人留言说，也曾买到和标签上重量不相符的鸡肉。

不过也有网民认为，女模在上载视频到社交媒体前，应该先联系客服解决问题，这样拍视频放上网，似乎是要博取众人眼球。