本地加密货币和区块链领域总交易额14.8亿美元 创历史新高

（早报讯）本地加密货币和区块链投资需求越来越强劲，促使去年加密货币和区块链领域投资交易创新高。

根据KPMG最新发布的金融科技报告，本地加密货币和区块链领域去年共有82笔交易，总交易额达14亿8000万美元(20亿新元），为历来最高水平。

相比之下，2020年该领域只有26笔交易，总额为1亿零975万美元。

目前，本地加密货币和区块链投资也超越了支付领域的投资。

整体而言，本地金融科技行业交易去年创下五年来新高，共有191笔交易，总交易额也从2020年的24.8亿美元，在去年上扬59％至39亿4000万美元。这些交易涉及风险投资（VC）、私募股权（PE）和并购（M&A）交易。

KPMG报告指出，本地金融科技领域交易猛增，主要可归功于新加坡促进资本市场措施，例如推出特殊目的收购公司（SPAC）的上市框架，使新加坡成为迅速发展公司和独角兽公司上市的首选之地。

全球而言，去年全球金融科技方面共有5684笔交易，涉及投资额达2100亿美元。其中，加密货币和区块链增长迅猛，共吸引了302亿美元投资，同比增长超过四倍，并创下历来新高。

KPMG国际金融科技全球联合主管合伙人安东尼·拉顿克劳（Anton Ruddenklau）表示，去年对全球金融科技市场来说，是表现非常强劲的一年，交易额和交易量都飙升至历史新高，区块链和加密货币、网络安全和财富科技等领域的融资也创新高。

他说：“2022年，加密货币和区块链预计仍然是非常热门的投资领域，更多加密货币公司将期待监管机构对这领域活动提供明确指示，以促进这一领域发展。”