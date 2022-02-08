家居装修公司Livspace 跻身独角兽行列

（早报讯）总部位于新加坡的线上家居装修起步公司Livspace，获得私募股权投资公司KKR领投的1亿8000万美元投资（2亿4200万新元），估值超过了10亿美元，跻身独角兽行列。

公司周二（2月8日）发布文告说，这轮融资还吸引了现有的投资者，包括宜家（Ikea）旗下的Ingka Group Investments、Jungle Ventures、Venturi Partners和Peugeot Investments。

该公司由斯利瓦斯塔瓦（Anuj Srivastava）和夏尔马（Ramakant Sharma）于2015年创办，旨在帮助消费者布置家居，计划利用新的资金投资印度和新加坡核心市场，并进入新市场。据彭博社报道，斯里瓦斯塔瓦在一个视频访问中说，这些地区包括东南亚、沙特阿拉伯、阿联酋和澳大利亚。

Livspace还将寻求收购机会。该公司最近收购了新加坡家居改造和设计平台Qanvast的多数股份。在中东，它已经与宜家在该地区的运营伙伴Alsulaiman集团成立了一家合资企业。目前，Livspace约80%的收入来自印度。

也是公司总裁的斯利瓦斯塔瓦说，公司可能会在几年后考虑挂牌上市，在现阶段讲保持私人公司的地位。

他说，冠病疫情暴发来，人们花更多的时间待在家里，对室内装修平台的需求激增。Livspace帮客户与设计师和供应商牵线，拥有约350名内部项目经理。

文告指出，KKR在亚洲进行了一系列投资，包括印度的多渠道眼镜零售公司Lenskart、中国科技眼镜公司moody、中国直接面向消费者的数码化乳品公司Adopt A Cow、为微型和小型企业服务的菲律宾电商平台GrowSari，以及越南的中小企业商业平台KiotViet。