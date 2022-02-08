反恐“心跳演习”1月在新加坡管理大学举行

（早报讯）新加坡管理大学上个月模拟恐怖袭击，让学生与教职员学习如何处理校园恐怖袭击，从而加强社区应对恐怖袭击的能力。

警方今早（2月8日）发布文告，新加坡警察部队、民防部队与新加坡管理大学于1月28日在新大Connexion大楼举行反恐“心跳演习”（Exercise Heartbeat），模拟校园内发生的恐怖袭击。

为准备这场演习，新大的工作人员和学生均接受了“全国保家安民计划”（SGSecure）下“跑、躲、说”（Run, Hide, Tell）安全准则，以及“按压、捆绑、求救”（Press，Tie，Tell）急救技能的培训。

新大也在演习中测试校园的短信广播警报系统，这个系统能在校园发生危急情况时，向学生与职员发出警报。

文告说，通过此次“心跳演习”，新大不仅可以验证校园的应急程序，也可增强对校园发生恐怖袭击时的应对计划。

通过定期举办类似演习，利益相关者能测试其内部应急程序，警察部队与民防部队也能更加熟悉不同的环境，从而提升与利益相关者的协调能力。

当局呼吁利益相关方定期更新其应急计划，利益相关方与业主也应不断检讨保安措施，加强防范恐怖袭击的应急准备。这包括定期更新应急计划，以及培训和测试员工和租户是否熟悉这些计划。

由于恐怖袭击所导致的后果十分宽泛，采取这些措施将有助于减低死亡率，防止灾难性后果，并帮助利益相关者更快速地从危机中恢复。