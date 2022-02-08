去年66万人用精深局补助提升技能 创历来新高

（早报讯）新加坡精深技能发展局自2015年创办以来，获得帮助的公众连年增加，去年有66万人利用技能创前程的各项补助来提升技能，创历来新高，比前年多出超过两成。

精深局今天（2月8日）公布最新年度报告，总结去年有多少公众和企业从该局推出的各类补助和计划中受益。

去年有66万人使用精深局提供的补助，以及参与该局资助的计划，包括技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit），以及“新心相连”（SGUnited）技能提升计划和中途转业人士见习计划等。对比过去几年，2018年受惠的有46万5000人、2019年50万人，2020年为54万人。

相较于前年，去年的受益人数上升了约12万人，增幅为历来最大，一大原因是使用技能创前程培训补助的新加坡人显著增加。

去年有超过24万7000人利用培训补助抵消课程费用，比前年的18万8000人多约5万9000人，上升三成。除了长期课程外，许多人也报读短期课程来精进与工作相关的技术。有3万多人选读技能创前程新兴技能系列课程，学习热门的数据分析，以及以科技驱动服务等知识。

另一方面，精深局也在鼓励企业为员工提供培训方面取得突破。去年有2万4000家企业参与精深局支持的项目，较前年的1万4000家大幅增加超过七成。

最受业者欢迎的是技能创前程企业补助（SkillsFuture Enterprise Credit），超过1万家企业利用补助让员工接受培训。