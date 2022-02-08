外资转投新加坡股市 海指闭市突破3400点大关

（早报讯）“8”果真是个好号码。新加坡股市在2月8日（周二）发威闯大关，海峡时报指数午盘节节上扬最终突破3400点水平，闭市报3401.74点，涨1.05％或35.26点，录得连续五个交易日扬升期间累计逾4.8％涨幅（共涨155.41点）的佳绩。不过，亚洲股市今天表现不一，深圳和香港跌0.24％和1.02％，首尔和东京仅微涨0.05％和0.13％，上海和悉尼则涨0.67％和1.01％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“大多数亚洲市场涨跌互现，原因是本周公布的美国通胀数据可能影响加息的步伐。然而，投资机构持续买入海指成份股，尤其是银行股，海指因此全天获得支持。”

他指出，外国机构投资者可能正在将资金从美国和其他主要市场转移到这里。通货膨胀压力和加息将继续影响市场，但这些因素在这里的作用可能比美国市场更小，因为美国市场已经多次刷新纪录高位。

信安环球投资（Principal Global Investors）首席策略师西玛沙阿（Seema Shah）指出，投资者主要担忧市场对美国联邦储备局今年五次加息的预期，以及这些加息是否足够应对通货膨胀。

星展集团研究今早（2月8日）一份报告指出，市场将对本周的美国消费价格指数（CPI）数据敏感。市场的预期相对较高，一致预测1月份通胀率将比去年12月份将高出0.4个百分比，意即高于12月份的7％同比增长率。这个数据很重要，因为薪资数据表明劳动市场强劲（美国联邦储备局的一半任务）。如果通货膨胀（联储局的另一半任务）持续上行，那么即使在最近的鹰派转变之后，联储局仍有可能落后于政策曲线。其结果是，随着大流行病变成地方病，全球的中央银行已不再压制利率。

除了外国资金流入本地股市支持着海指，新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时也说：“最近发布的业绩相当不错，新加坡交易所（SGX）和吉宝企业（Keppel Corp）的业绩比预期好，帮助提升了海指。”

海指成份股多达26只上涨，领涨的包括创业公司（Venture）、牛奶国际（Dairy Farm）、扬子江船业（Yangzijiang）、吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT）、大华银行（UOB）、怡和合发（Jardine C&C）、康福德高（ComfortDelGro）以及吉宝企业，它们的涨幅皆超过2％。扬子江船业、创业公司和牛奶国际尤其劲猛，分别涨3.70％、4.09％和3.99％，收报1.40元、18.32元和2.87美元。

整体股市交易量显著减至15亿5000万股，交易总值则显著增至17亿1000万元。全场上升股304只，下跌股191只。

银行股多数强劲扬升，华侨银行（OCBC）涨1.31％至13.13元。唯独星展集团控股（DBS）仅涨0.27％至36.58元。星展银行去年11月的数码银行服务故障，被新加坡金融管理局（MAS）视为“严重中断”，对该银行施加额外资本要求达9亿3000万元。据星展银行昨日表示，这不会对星展的股息政策产生影响。

个股消息方面，康福德高今早宣布将在下个月1日起调高德士车资，以应对油价上涨和通货膨胀。这是公司10年以来首次调整车资。新车资将于3月1日清晨6时生效，上调的是起程车资、车程距离收费和等候收费，其中，所有德士的起程车资将涨2角，普通德士的车程距离收费将调高2分，豪华德士的车程距离收费则将调高3分。

康福德高今天股价劲涨2.13％，闭市报1.44元。

吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）股价今天跌0.92％，闭市报0.54元。该信托今早宣布，将以2亿5000万美元（约3亿3750万新元），投资沙特阿拉伯石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）的天然气管道业务。