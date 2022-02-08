腾飞瑞资下半年每单位派息7.598分

（早报讯）腾飞瑞资（Ascendas REIT）截至去年底下半年每单位派息7.598分，同比增加2.4％。

腾飞瑞资下半年总收入同比扬升21.3％至6亿4050万元，净房地产收入同比扬升22.4％至4亿7516万元，主要是去年收购的房地产的贡献带动。下半年可派发收入同比增15.9％至3亿1898万元。

去年全年，腾飞瑞资的总收入增加16.9％至12亿2000万元，主要因为新收购的房地产和过去两年完成的发展项目的贡献带动。全年净房地产收入因此增加18.6％至9亿2075万元，而可派发收入增加17％至6亿2998万元。它全年每单位派息15.258分，比前年的14.688分高3.9％。

它指出，根据去年业绩表现，管理公司可获得1580万元的表现收费。但鉴于新加坡政府要求给予冠病19租金回扣，这导致前年每单位派息较低，管理公司因此自愿放弃这次所应得的表现收费。因此，单位持有人可获得的每单位派息将是15.258分，而不是15.058分。

去年底时，腾飞瑞资的资产组合的租用率是93.2％，全年租金调升率为4.5％。

腾飞房地产投资信托管理公司执行董事兼首席执行官郑伟良说：“腾飞瑞资去年资产组合的租用率保持在93.2％的良好水平，并且在2021财政年度实现了4.5％的平均租金调升率。在上一个财政年度，我们部署了超过20亿新元的资金，投资于我们现有的四个市场的房地产。新经济领域的房地产，如科技、生命科学、数据中心和物流，现在占腾飞瑞资所管理的总资产的81％，并贡献2021财政年总收入的78％。腾飞瑞资很有条件把握新经济领域的增长。”