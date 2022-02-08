无招牌海鲜申请延后举行常年股东大会发布年报

（早报讯）无招牌海鲜（No Signboard）申请延后两个月举行常年股东大会（AGM）、发布2021财年常年报告书、可持续发展报告以及2022财年第一季业绩。

上个月，这家经营餐馆的凯利板挂牌公司表示它无法证明有能力正常营业，因此要求股票自愿停牌。

无招牌海鲜今天（2月8日）闭市后透露，它需要更多时间准备其现金流预测和营运资金管理、进一步整理2021财年业绩报告的“清晰度”，并且给审计师更多时间审查、评股和完成集团2021财年业绩报告的审计工作，以便取得结论和审计意见。

无招牌海鲜已向新交所申请延后至3月16日发布2021财年常年报告书和可持续发展报告、延后至3月31日举行常年股东大会以及延后至4月14日发布2022财年第一季业绩报告。

该公司说，公司和董事会一直在和大股东谈商财务支持，但大股东还没就财务支持提供书面承诺。集团目前正在通过星展银行，寻求释放一笔资金供集团营运用途。集团将需要银行的支持，以应付眼下的营运资金需求。

它说，集团也在于财务顾问讨论重组计划，并将继续采取步骤管理成本，包括检讨和进一步落实削减成本和成本控制措施。集团正积极寻找额外资金，目前在于多个潜在投资者讨论，以取得额外资金或融资供作营运资金，以解决它能否继续正常营业的问题。