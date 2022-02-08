爬窗入屋强暴女友 男子判监打鞭

（早报讯）男子不满女友提分手，喝醉酒到女友工作的医院闹事，约两个月后又不满女友拒绝与他出门，爬窗入屋非礼和强奸女友，被判坐牢九年又三周和打鞭六下。

31岁被告案发时是搬运工人，他今天（2月8日）承认各一项强奸和蓄意伤人的控状，另两项非礼和破门入屋的罪状则交由法官下判时一并考虑。

案发时29岁的受害者是被告的女友，她当时是医院的客服人员。为了保护她，法官谕令媒体不得报道她和被告的名字。

根据案情，被告于2017年结识受害者，两年后与受害者展开恋情，并住在受害者的家。

2020年11月29日，被告和受害者发生争执，受害者后来提出分手。

酒醉扬言砍人

心有不甘的被告隔天凌晨喝了不少酒后，醉醺醺跑到受害者工作的医院闹事，并称自己不怕坐牢，扬言要砍伤受害者，让她的生活变得凄惨。

他接着随手抓起两个瓶子和一个铁杆丢向受害者，打伤她的额头、手指和手臂等，直到保安到场才匆匆离开。

受害者的父亲得知被告的行径后，将他赶出家门。

然而，被告和受害者不久后重修旧好，但受害者不满被告喝酒，曾表明她不愿与喝了酒的被告出门。

2021年1月15日，被告应女友邀约上门接她，打算晚上到酒店度宅假。

不过，受害者隔着住家大门闻到被告浑身酒味，当下拒绝与被告出门。被告见受害者执意不走，气得要受害者把金链还给他，但受害者担心被告把金链拿去套现买酒，因此拒绝被告要求。

被告听后怒气大发，猛拉窗花企图入屋。受害者为了阻止被告，一度拿刀扬言自残，但被告完全不为所动，随后破窗入屋把受害者拽进房。

被告接着在房内非礼受害者，期间受害者一度趁被告不备时逃出屋外，但最终遭被告从后猛抓头发拖回房内强奸。

邻居闻争吵声报警

两人的争吵声引起邻居注意后报警，警员随赶到现场逮捕被告。

庭上揭露，被告曾犯下毒品相关、蓄意伤人、擅闯和违反个人保护令等罪行而多次入狱。

控方在陈词中表示，女性有受到尊重和说“不”的权利，被告强奸女友的行为显然犯下了令人发指且龌蹉的罪行。