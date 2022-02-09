（早报讯）美国隔夜股市在科技和银行股的推动下，大幅收高。

数个主要科技股上涨，包括收升2.2%的亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）和微软（Microsoft）的涨幅都超过1%。

道琼斯工业指数上涨1.06%至3万5462.78点；标普500指数收升0.84%，报4521.52点；纳斯达克指数上涨1.28%至1万4194.46点。

新加坡海峡时报指数周二上涨1.05％或35.26点，闭市报3401.74点。

今日（2月9日）可关注的股票：

1.宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）2021财年下半年每单位派息（DPS）同比上升1.5%至2.63美分（3.53新分），全年则下滑5.5%至5.33分。

根据信托在开市前公截至去年底的业绩，下半年可派发收入上升4%至4261万美元，下半年净房地产收入5348万美元。

营收达到9430万美元，同比下滑1.4%。

在全年表现方面，可派发收入下跌3.8%至8560万美元，净房地产收入跌5.4%至1亿零955万美元。

2.在凯利板挂牌的Meta Health Limited旗下的5Digital同医疗科技公司合作，打造虚拟“医疗城市”，供获认证的医护人员租用以提供诊疗服务或举办医疗教育活动。公司计划在新加坡推出“医疗城市“，并在之后在印度尼西亚推出。

3.腾飞瑞资（Ascendas REIT）截至去年底下半年每单位派息7.598分，同比增加2.4％。

去年下半年总收入同比扬升21.3％至6亿4050万元，净房地产收入同比扬升22.4％至4亿7516万元，主要是去年收购的房地产贡献带动。下半年可派发收入同比增15.9％至3亿1898万元。

去年全年，腾飞瑞资的总收入增加16.9％至12亿2000万元，主要因为新收购的房地产和过去两年完成的发展项目的贡献带动。

全年净房地产收入因此增加18.6％至9亿2075万元，可派发收入则增加17％至6亿2998万元。全年每单位派息15.258分，比前年的14.688分高3.9％。