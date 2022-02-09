警方联合多机构芽笼执法 34人受查

（早报讯）警方联合各机构在芽笼一带展开扫黄、扫赌、取缔私会党等执法行动，共有34名男女正接受调查。

新加坡警察部队昨晚（2月8日）发文告指，上个月（1月）17日至21日，勿洛警署联同刑事侦查局、中央肃毒局、卫生科学局、移民与关卡局、关税局、陆交局、新加坡食品局，在芽笼一带展开为期五天的执法行动，共有19名男子及15名女子涉及不同的罪案被调查，他们的年龄介于25岁至79岁。

在芽笼的突击行动中，三名年龄介于27岁至34岁的男子因涉嫌参加私会党被捕。另外两名年龄分别为29岁及43岁的男子则被发现持有未经注册、市价约9000元的咳嗽药水和春药。执法人员也从他们身上起获电子烟及其配件，目前两人因涉及医疗保健产品法令及烟草法令下的多项罪名正在配合调查。

执法人员也在乌美3道展开扫赌行动，年龄介于42岁到62岁的五男一女涉嫌赌博，被场被捕，现场也起获950元现金，用于下注的电脑客户端及赌博用具。

在针对芽笼22巷一间酒店和芽笼路一间按摩院的扫黄行动中，年龄介于32岁到48岁的10名女子被捕。

执法人员也突击位于芽笼路的一家无照经营的KTV，年龄介于25岁到47岁的五男四女当时在单位内唱歌喝酒，其中一名65岁男子是负责人，他将在公共娱乐法令及酒精管制法令下接受调查，他也与另外五名顾客因违反冠病19（临时措施）条例接受调查。

此外，关税局人员也展开行动取缔漏税烟，一名78岁男子因涉嫌进行漏税烟的交易而被调查。另外两名33岁及54岁男子则因拥有漏税烟，接获2500元的销案罚款。当局人员在现场起获30包及15支漏税烟。在本地购买、贩卖、转交、运输、储藏、拥有或交易漏税物品都属严重罪行，触犯者的罚款可高达逃税额的40倍，或监禁最长六年，或两者兼施。

芽笼邻里警局局长李挺伟副警监表示，持续有力的突击行动是保证芽茏地区安全的关键，警方将与其他执法机构及社区伙伴密切合作，预防、阻止、侦测任何非法活动。

警方绝不容忍任何危害公共安全的非法活动，也将继续与各机构打击非法行动。任何违法者将受到严厉制裁，公众也应该对违法活动避而远之，一旦发现任何非法活动，应立即通报警方。